Nicola Porcella anuncia medidas legales contra Magaly Medina por afirmar que agredió verbalmente a Angie Arizaga

El participante del reality 'Esto es Guerra' Nicola Porcella se pronunció a través de su cuenta de Instagram para anunciar que tomará medidas legales contra la conductora de televisión Magaly Medina porque afirmar que agredió verbalmente a su compañera de trabajo Angie Arizaga.

"La señora Magaly tendrá que comprobar que, tal como afirma con ligereza, he agredido verbalmente a Angie Arizaga. Y esto será requerido por la vía legal, como debe ser, como corresponde por derecho a los que nos vemos violentados por ataques constantes, rebuscados y desmentidos como esta reciente acusación que claramente tiene el objetivo de perjudicarme. Violencia es mentir. Mis abogados estarán tomando las medidas que correspondan", escribió el también conductor de televisión en la mencionada red social.

Como se recuerda, Magaly Medina mostró un video en su programa en que Nicola Porcella presuntamente discute con Angie Arizaga.

Sobre el material audiovisual, Porcella desmitió "tajantemente" una supuesta agresión verbal hacia su expareja.

"Me prometí a mí mismo y a mis seres queridos que no volvería a permitir que se mancille mi nombre ni mi reputación. Basta de señalarme y acusarme directamente con mentiras, imágenes que no prueban nada y situaciones que nunca se dieron de la manera en que se ha querido mostrar”, se lee en su comunicado.

"Estoy enfocado en mi carrera y en crecer profesionalmente y como persona. Como todos, alguna vez puedo hacer cometido errores de los que he aprendido, como todos en esta vida. Pero permitir que se mienta y se me acuse de agresor, confundiendo a la opinión pública a costa de mi imagen y honor, es algo que no permitiré", agregó.