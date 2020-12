El actor e influencer, Nicola Porcella no tuvo reparos en conversar con sus seguidores sobre la depresión y ansiedad que padece. Es más, aseguró que también ha conversado con su hijo al respecto.

El exguerrero de Televisa señaló que la terapia y su familia lo ayudan a lidiar con la depresión. Además, de sus patillas y las metas que trata de cumplirlas, tal como lo ha demostrado hasta el momento.

“Ya lo dije alguna vez, sufro de depresión y ansiedad, tomo pastillas. No lo he superado porque eso lo voy a llevar siempre, pero he aprendido a lidiar eso con terapia. La terapia me ayudó muchísimo, la ayuda de mi familia y siempre me pongo metas y trato de siempre lograrlas”, reveló Nicola Porcella.

“Y me olvidaba algo muy importante, quiero que siempre mi hijo me vea bien, yo le he explicado el tema, entonces siempre trato de salir adelante”, agrego el exguerrero.

Nicola Porcella también habló de un gran proyecto laboral en el que está involucrado y que posiblemente se podrá conocer el próximo año.