Tras la polémica que generó las recientes declaraciones de Luciana Fuster pidiendo que paren los ataques contra ella, Nicola Porcella sorprendió con un curioso mensaje en las redes sociales.

MIRA AQUÍ: Clausuran albergue donde cuidaban a las mascotas de Deyvis Orosco tras denuncia de maltrato animal

Y es que al exchico reality no le habría gustado que la joven influencer involucre el tema de la depresión por el supuesto cyberbullying que recibe a diario.

“La depresión no es un juego, dejen de utilizarla como escudo a sus actos que por esa razón la gente no le toma importancia”, escribió Nicola Porcella en un tuit.

La Depresión no es un juego, dejen de utilizarla como escudo a sus actos que por esa razón la gente no le toma importancia. — Nicola Porcella (@NicolaPorcella) February 21, 2022

Como se sabe, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que padece de depresión, una enfermedad con la que combate desde hace varios años.

Sin embargo, al ver que su publicación fue relacionada directamente con el caso de Luciana Fuster, Nicola Porcella optó por aclarar que no se refería a nadie en particular.

“Quiero decir que no me refiero a nadie en especial, simplemente siento que se maneja el tema de la depresión como algo más y no le dan la debida importancia”, señaló Nicola Porcella al inicio de su historia de Instagram.

Nicola Porcella envía extenso mensaje en Instagram.

“No saben lo difícil que es sufrir de esta enfermedad, porque sí es una enfermedad y no solo te consume a ti, sino a tus seres queridos tratando todos los días de ayudarte a salir adelante”, agregó.

Finalmente, Nicola Porcella reiteró su pedido para que traten el tema de la depresión con bastante seriedad y responsabilidad.

“Lo único que quería dejar en claro es que hay que tomarlo con seriedad y con la debida responsabilidad. Muchas fuerzas a todos esos valientes que pelean día a día contra ella”, sentenció el exchico reality.

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster llora en ‘Esto es Guerra’: “Tengo derecho de vivir sin que nadie esté criticándome”

Corre Trome