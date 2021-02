El influencer y empresario, Nicola Porcella se animó a abrir su corazón en la serie ‘Nicola Porcella, desde adentro’, que publica en su cuenta de Instagram, donde cuenta todo lo que aprendió de sus errores y aciertos.

“Ya no soy el Nicola que salía e invitaba a todo el mundo. La televisión tiene muchos cambios y no me da vergüenza decirlo, antes tenía otro estilo de vida, ahora no lo tengo porque estoy feliz. Estoy feliz con lo que he logrado y con lo que estoy logrando. Estoy feliz de haberme alejado de muchas cosas que me hacían daño, de tener los pies bien puesto (en la tierra) y saber a dónde quiero llegar”, señaló Nicola Porcella.

“Estoy feliz de llegar a mi casa y que mi hijo este orgulloso de mí. De poder mirarlo a la cara y decirle: ‘me equivoqué. Tú también te vas a equivocar pero hay que enmendarlo y hacer las cosas bien’”, añadió el exguerrero, quien contó que siempre informa de sus propuestas laborales a su hijo quien pese a tener 8 años lo ayuda a decidir.

ZONA POPULAR | Nicola Porcella abre su corazón en Instagram

Nicola aseguró estar orgulloso del momento que está pasando en su vida debido a que el camino que ha construido no fue fácil. “Lo estoy haciendo de buena manera”.

“Emocionalmente estoy ansioso por que no sé qué pasará más adelante, hay propuestas. Tengo propuestas acá en Lima también. Emocionalmente estoy feliz mientras mi familia esté contenta estaré tranquilo”, dijo Porcella, quien tiene como objetivo de vida hacer todo para que su hijo se sienta orgulloso de su padre.

Reconoció que no puede prometer a su hijo que no volverá a comer errores pero lo que sí hizo es prometerle que nada le faltará, que trabajará duro para darle lo que merece. Incluso aseguró que esa promesa la hizo publica en su cuenta de Instagram.

Nicola Porcella: “La vida no es las fotos que publicas en Instagram”

“La televisión y las redes es mostrar una vida perfecta, que siempre estás feliz, que no hay defectos, que la vida no tiene caídas y eso es mentira. Yo siempre he tratado de mostrarme como soy. De ser un chico que salió de un barrio y logró cumplir muchos de sus objetivos, que se cayó y se volvió a levantar. De eso se trata la vida. La vida no es el Instagram, no es las fotos que vez todos los días sonriendo y subiendo Tik Toks, que es bonito porque yo lo hago, pero todos tenemos días buenos y malos, siempre muestro eso a mis fans”, reflexionó el artista.

Nicola que aseguró prefiere mostrarse real ante sus seguidores para que sepan que los artistas no son personas intocables. Aseguró que ha aprendido mucho de sus errores y que no responsabiliza de sus caídas a nadie.

“Yo no me arrepiento de nada. Estoy pasando por un momento donde aprendí a estar arriba, abajo, que te llamen, que nadie me llame. Dios me ha hecho pasar la pruebas que tenía que pasar”, confesó Porcella.