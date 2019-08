Nicola Porcella fue retirado de 'Esto es Guerra' tras video con Angie Arizaga

Síguenos en Facebook

Tras la ola de críticas que generó los videos donde se ve a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga, la productora de 'Esto es Guerra', Mariana Ramírez del Villar, sorprendió al anunciar la salida del chico reality.

"‘Esto es guerra’ es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros. Visto el video del lunes están fuera del programa Nicola y Macarena (Vélez)”, dijo a Trome la productora de Pro TV.

La decisión se tomó pese a las explicaciones que dio Nicola Porcella en un programa radial. "Cuando yo me encuentro con ella (Angie) en la discoteca, en ningún momento hemos peleado. Simplemente van a salir unas imágenes en las que yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que había salido que había hablado mal de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame", explicó el chico reality en el programa 'Yo Carlos'.

Asimismo, la productora del reality juvenil confirmó que la salida de Macarena Vélez también fue decisión del programa, luego de sus polémicas imágenes en una discoteca.

Como se recuerda, la expareja de Said Palao aparece en evidente estado de ebriedad; sin embargo, la chica reality aseguró que fue dopada y víctima de tocamientos indebidos por parte de un sujeto identificado como Adolfo Bazán.