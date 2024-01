Nicola Porcella ha revelado abiertamente su batalla contra el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), ansiedad y depresión. En una entrevista, el chico reality compartió los desafíos emocionales que enfrenta, subrayando la importancia de crear conciencia sobre las enfermedades mentales.

Durante su participación en un programa especial sobre el ‘Día Mundial de la lucha contra la depresión’. Nicola recordó el momento en el que le diagnosticaron Trastorno Límite de la Personalidad, una condición mental que provoca episodios extensos de emociones inestables.

“Llega el psiquiatra, habla con mi familia, hablan conmigo, les dice: ‘Nicola se va de la televisión, ya no puede más, él sufre de TLP, depresión y ansiedad’ (...) Ahí empieza mi cambio”, expresó.

Luego continuó con: “a raíz que me di cuenta de lo que tenía y de perder esa vergüenza de decir ‘sufro de esto’. Porque para mí, y lo vuelvo a repetir, es como aquel que sufre del colesterol o el que sufre del corazón y que tiene que tomar pastillas por cierto o por tanto tiempo de su vida”.

Nicola Porcella admitió que recibir el diagnóstico fue para él como “ver la luz”, y no lo tomó como “un balde de agua fría”.

“Cuando me diagnosticaron depresión y ansiedad, no fue como un balde de agua fría, fue como ver la luz, porque muchas veces tú vas y te dicen: ‘Tranquilo, tómate estas pastillas, estás sufriendo un cuadro de depresión’ (...) Sí, puede que tengas un cuadro de depresión, otra cosa es sufrir de depresión (...) ya cuando me dicen, entonces dije eso es lo que tengo”, finalizó.