Contra todo pronóstico, Nicola Porcella regresó esta tarde a la conducción del programa ‘Todo por amor’ al lado de Karina Rivera, sobre quien expulsó una frase machista y que fue muy cuestionada por diferentes personajes de la farándula peruana y en redes sociales.

“Ayayay, Nicola, todo lo que ha pasado ayer”, inició Rivera. “Uff, he llegado al canal y he sentido unas vibras. Escúchame, ayer estuve un poco desconectado, llegué y me dijeron que había sido un revuelo. Que hubo una chica que hizo una revolución, se han levantado las solteras en pie de guerra, los chicos la quieren acá, no sabemos lo que dicen las redes”, replicó Porcella.

Nicola Porcella reapareció al lado de Karina Rivera en ‘Todo amor’ pese a comentario machista

El último miércoles el conductor de televisión no apareció en el programa, lo que generó rumores de que no iba a aparecer más debido a la ola de comentarios que recibió en su contra.

Karina Rivera había adelantado que su compañero se iba a tomar un tiempo en la conducción, pero no se sabía que solo era un día.

Tras el descanso de Nicola Porcella, regresó junto a Rivera y no dijo nada sobre su comentario machista.

