Nicola Porcella sobre regreso a “Estas en todas”: “Extrañaba volver y trabajar, la TV es lo mío”

Luego de su ruptura amorosa con Romina Lozano, Nicola Porcella regresó a trabajar a la televisión peruana. En una entrevista con el diario Trome, el ex chico reality confesó que está muy contento de volver a trabajar en “Estas en todas” y que por el momento no desea tener una pareja.

“Fueron cinco meses y estoy feliz. Desde que llegué al set estuve contento por la buena vibra que hay en el programa, la gente de limpieza y cámaras me saludaron y yo a ellos”, comento Nicola cuando le preguntaron sobre el tiempo en el que estuvo alejado del programa.

Luego se refirió a su soltería: “Sí, con el corazoncito solo, pero contento de verdad porque estoy enfocado en mi trabajo, como siempre lo dije”.

Nicola también habló sobre los comentarios de Jessica Newton al referirse que no conoce al ex chico reality.

“No sé, no escuché, se respeta toda opinión. Si no me conoce no importa, no tiene por qué hacerlo, yo tampoco la conozco, así que no tendría por qué hablar de ella. Así que tranquilo”.