El exintegrante de “Esto es Guerra”, Nicola Porcella, ha dado mucho de qué hablar durante los 54 días que viene formando parte de “La casa de los famosos México”, donde recientemente la producción del programa le preparó una sorpresa muy especial que lo llenó de alegría.

Y es que el exchico reality habría recibido una carta de su hijo Adriano, quien desde Perú no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a su padre.

La carta que el hijo de Nicola Porcella le envió fue una mezcla de emociones, provocando tanto momentos de tristeza, como también de risas por las ocurrencias del niño.

“Hola pá, si lees esto es porque si lo dejaron pasar y quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque eso significaría que saliste eliminado, pero aun así salgas estoy orgulloso de lo que has logrado. Deja de menospreciarte porque tú eres mejor que Messi (no en el futbol)”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que en dicha misiva, el menor tuvo un singular comentario sobre una intimidad de su padre. “Por favor cuídate, no golpees más puertas ni otras cosas. Deja de mostrar el poto y tu pipi chiquito que ahora todo México sabe que la tiene chiquito, pero sobre todo te amo y te extraño, espero que la próxima que te vea seas un campeón”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR