Nicola Porcella sobre supuesta reconciliación con Angie Arizaga: "No tenemos nada que hablar” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras los rumores que indicaban una supuesta reconciliación entre Nicola Porcella y Angie Arizaga, el exchico reality se pronunció sobre el tema y aseguró que continúa disfrutando de su soltería.

“Yo estoy feliz, ando feliz por la vida disfrutando. Estuve un año solo, estuve con Romina un tiempo, terminamos, hemos quedado súper bien y ahora solo disfrutando feliz”, sostuvo Nicola Porcella.

Asimismo, el conductor de 'Estás en todas' descartó cualquier posibilidad de retomar su relación con la popular 'Negrita', pese a las imágenes donde se les ve nuevamente juntos en una reunión y en el circo.

“No hay una amistad, no va a haber una amistad, es simplemente un tema cordial. ‘Hola’, ‘hola’ y listo, no hay nada más, no tenemos nada que hablar”, aseguró Nicola ante las cámaras de 'En boca de todos'.

Finalmente, Nicola Porcella no tuvo problemas en desearle lo mejor a su expareja. “Ojalá encuentre a alguien que le haga feliz, que la haga (estar) contenta, que la haga progresar. Yo solo tranquilo”, sentenció el exintegrante de 'Esto es Guerra'.