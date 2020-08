Nicola Porcella cumplió la promesa que le hizo a la santísima Virgen de Guadalupe hace unas semanas y acudió a visitar su imagen en la Basílica de la también llamada Virgen Morena, ubicada al norte de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el ‘capitán histórico de Las Cobras’ mostró imágenes de su visita al templo de la Virgen de Guadalupe. Nicola Porcella le dio gracias por su recuperación y también le pidió cuidar a sus seres queridos.

“Virgen de Guadalupe: Tú que conoces mis anhelos y respondes a los que te claman, te pedí que escuches y me cuides desde arriba. Me resguardaste en mi operación, me alentaste en mi recuperación y hoy estoy aquí, cumpliendo mi promesa como muestra de agradecimiento a todo lo que tu tierra me ha brindado”, escribió Nicola en su mensaje.

Nicola también le dio gracias por escuchar sus peticiones y pidió por la salud de sus familiares. “Gracias por escuchar todas mis peticiones, porque sé que tú posees las soluciones de todo e intercedes por mis necesidades. Cuida de mi familia; a mis padres, a mi hijo, a mis seres amados y cuida de mi también. Amén.”

Como recordamos, Nicola Porcella sufrió una lesión al brazo derecho en una competición de Guerreros 2020. Por ello le pidió a la Virgen de Guadalupe que lo ayude en su recuperación y prometió ir a visitarla a su santuario.

Recordemos que hace solo pocos días se anunció que Porcella tendrá que cambiar la camiseta de Las Cobras por la de los Leones, pese a su deseo de manternerse en el equipo de los ofidios.