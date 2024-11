Con una carrera musical reconocida y un público cautivo en el Perú, la cantante y compositora Nicole Pillman decidió hace tres años dejar su país y emprender un nuevo reto en su vida familiar y profesional en Florida, Estados Unidos. “En Perú sentía que estaba dando vueltas en lo mismo. Nuestro público es lindo, pero nuestra industria es pequeña, pude ganar mucho dinero tocando en Perú, con mi esposo Santiago (Ingeniero de sonido) hemos vivido siempre de la música, pero no se trataba de eso”, dice la cantautora que lanza el tema “Esta vez no”, con el que reinicia su carrera como baladista.

¿La decisión la tomaste porque se dieron las condiciones óptimas para emigrar?

Queríamos crecer, y se sumó el hecho de que teníamos la posibilidad de vivir aquí en forma legal, y que nuestra hija tenga la posibilidad de estar en un espacio seguro y ordenado. Con mi esposo hemos venido varias veces antes de radicar, siempre nos gustó, pero nos daba un poco de miedo porque él tenía su estudio en Lima, yo mi carrera, pero dijimos, bueno, hay que tomar decisiones, porque pasan los años, es ahora o nunca.

¿Sientes que estás volviendo a empezar desde un mercado distinto al tuyo? Sí , definitivamente, porque el objetivo que tengo es seguir desarrollando mi carrera en otros mercados. Si yo quisiera solamente cantar para mis compatriotas en Miami, no hay problema, porque me contratan para Fiestas Patrias, y por el Día de la Canción Criolla, pero no quiero limitarme a eso, en todo caso mejor me quedo viviendo en Perú, y vengo de vez en cuando.

Lo importante es que tengas claro lo que quieres en tu carrera.

La idea de venir aquí es justamente para abrir nuevos mercados. La verdad es que no tengo miedo, no tengo dudas, estamos labrando aquí un camino, tanto Santiago como profesional, como Ingeniero de sonido, que le está yendo súper bien, y yo.

¿En base a tu experiencia, es necesario salir del Perú para ser internacional?

Es imposible hacerlo desde Perú, pero no es tan fácil. Para algunos artistas que quieren vivir en el extranjero, es poco sostenible porque estás en un país en el que nadie te conoce y si estás acostumbrado a que te paguen lo que tú pides como en tu país, no será así. Muchos artistas prefieren no hacerlo, se siguen quedando en Perú y viajar de vez en cuando, pero yo creo que eso no, es sí o sí, venirse a vivir y apostarlo todo. En la vida uno no puede ir a medias, tienes que ir con todo

.¿Y cómo se mueve la industria en Miami, hay que trabajar mucho para acceder a ella? No la veo difícil, pero sí es una inversión. Como en todos lados, uno tiene que gastar en promoción, estar en los eventos, en las premiaciones, aquí hacen muchas reuniones de la industria, como conferencias, encuentros y está en nuestros planes participar. Nosotros hemos preferido invertir primero en nuestro departamento, y luego en armar nuestro estudio, ya tenemos equipos para grabar, nuestras cámaras, hemos hecho nuestra empresa de producción musical y audiovisual.

Has lanzado “Esta vez no” con el que retomas tu carrera.

Es una balada, se grabó y se ha producido aquí, con mi esposo Santiago León, y él también ha dirigido y producido el vídeo con nuestra productora. Estamos arrancando con nuestra productora, y ahora vamos a hacer lanzamientos más seguidos, ya estamos encaminados a movernos por Miami, obviamente, los resultados no los veremos de la noche a la mañana.

Los que te conocen saben que tu carrera siempre fue de trabajo y persistencia.

Soy artista desde que era una niña, me ha costado muchísimo hacer una carrera en Perú y que la gente me conozca. Nunca he tenido un familiar, o un amigo productor que me dé a mí el espacio, que me regale un minuto en televisión, siempre ha sido mi esfuerzo, mi talento, y arando piedras, como decimos con Santi, porque él también es una persona que se ha hecho solo como productor musical. Sabemos lo que es empezar desde cero, no me da miedo, tampoco buscar contactos, y esperar, tener paciencia, lo hemos hecho en Perú, y aquí nos damos cuenta que es igual, es lo mismo, solo que en inglés.