Nicole Pillman a Susan Ochoa: "Si tu objetivo es ser cantante no es obligatorio estar en la TV"

A poco de celebrar sus primeros 10 años de carrera artística, Nicole Pillman habló sobre el mediático enfrentamiento que protagonizó Susan Ochoa con Gisela Valcárcel hace unas semanas.

"La televisión es un show y si no estás dispuesto a darte algunas licencias para ser parte del show, es mejor no estar ahí porque eso es lo que vende y le gusta a la producción (...) Si tu objetivo es la música y ser cantante, no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras. Susan está empezando esta carrera como solista con su exposición en Viña del Mar y está aprendiendo a manejar eso, sus emociones dentro de la TV", sostuvo la cantante peruana sobre la renuncia de Susan Ochoa al programa de 'La Señito'.

Asimismo, Nicole Pillman aclaró que no aceptó participar en la última temporada de 'El Artista del Año' porque estaba preparando un nuevo 'single' y no porque tenga alguna rivalidad con Susan Ochoa o Sandra Muente.

"Con Sandra (Muente) y con Susan (Ochoa) nos llevamos súper bien, son artistas que cada una tiene su público, su espacio y su estilo diferente. No hay competencia. Mi objetivo era otro", comentó Nicole Pillman durante una entrevista para Trome.

Sin embargo, la cantautora peruana no descartó ser parte de un próximo programa de Gisela Valcárcel, siempre que sea como coach o jurado.

"Concursar no creo, la verdad. Si me llaman como coach o para apoyar de otra manera sí, como jurado, obviamente. No es algo que me quite el sueño o que esté dentro de mis objetivos", manifestó Pillman a dicho medio.