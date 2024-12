“Nina de Azúcar” es la nueva historia de Del Barrio Producciones para América Televisión, que llegará a los hogares peruanos a hoy para poner una gran dosis de dulzura y diversión en las noches peruanas. La historia es protagonizada por Patricia Barreto y Nacho Di Marco.

En un rincón de Lima, donde el aroma a pastel recién horneado llena el aire, la joven Nina lucha por mantener viva su pastelería familiar. Pero cuando el destino la cruza con El Jaguar, un futbolista mundialmente famoso, su vida dará un giro sorprendente. Entre dulces mentiras y amargos secretos, Nina y El Jaguar mezclarán sus vidas… ¿Estarán listos para lo que el destino les tiene preparado? ¿Podrá Nina salvar su pastelería?

“Estamos muy emocionados y contentos con este proyecto que venimos grabando más de 20 días. Mi gratitud con Michelle Alexander por haberme vuelto a convocar y esta vez para Nina de Azúcar”, dice Patricia Barreto.

“Para el papel de Nina me he preparado y he tomado clases de pastelería, he desglosado el vocabulario de repostería y he conocido un mundo maravilloso”.

Dirigida por Michelle Alexander, la telenovela es original de Marcela Citterio, reconocida escritora y guionista argentina.

