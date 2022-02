Ninel Conde dio a conocer que ya abrió su cuenta de OnlyFans. La cantante y actriz mexicana aseguró a sus seguidores que el contenido disponible en su página será algo “nunca antes visto”.

En su reciente visita al programa “El Gordo y La Flaca”, Ninel confesó que decidió abrir su cuenta en dicha red sociales ante la insistencia de sus fanáticos. “Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales”, declaró.

Asimismo, en su perfil de Instagram compartió un mensaje en el que explicó detalles de su llegada a la famosa plataforma.

“Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad en OnlyFans como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo”, escribió.

Ninel Conde acompañó su mensaje con una atrevida fotografía donde la vemos presumiendo su figura en lencería de dos piezas de color rojo, junto a un gran oso de peluche. La publicación suma más de 47 mil “Me gusta”. En los comentarios sus fanáticos se han mostrado emocionados con la noticia.

“Wow. Qué gran noticia”, “Siempre bella, luces increíble”, “Qué belleza”, “Siempre perfecta”, “Divina”, “Te ves muy hermosa y sexy de rojo”, “Eres algo fuera de este mundo”, “Eres un sueño hecho realidad”, son algunas reacciones de sus fans.

VIDEO RECOMENDADO