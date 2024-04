Más de cincuenta años cumplen “Vida” y “Confesiones de invierno”, dos álbumes imprescindibles de “Sui Generis”, mítico dueto que Nito Mestre formó con Charly García, y cuyos temas forman parte de la historia del rock en español. Mestre admite que en la vigencia de esas canciones tiene mucho que ver esos tiempos inigualables en los que él y Charly pudieron desarrollar toda su creatividad.

“Nos tocó vivir una época muy particular, ya habían empezado Los Beatles ,estaban Los Rollings Stones, The Animals, gente que nos marcó. Y en Argentina nosotros solamente seguimos a Manál, a Almendra, Vox Dei, bandas, que empezaron a cantar en castellano que era la ruptura necesaria para juntar a mucha otra gente de Latinoamérica, que hablábamos el mismo idioma”, dice Mestre, que los días 4 y 5 de julio ofrecerá dos conciertos en el Teatro Nos de San Isidro.

Las canciones de Sui Géneris, escapan a modas y preferencias musicales, hay mucha magia en ellas. Se dio toda una circunstancia muy especial encontrar a Charly después de muchísimas idas y venidas. Fíjate ahora en nuestro colegio que es donde nos conocimos, el día 15 de abril, a más de 50 años podrán un mural de Sui Generis, en la puerta para que lo vea todo el mundo. Con Charly nos manejábamos en la música como los amigos del colegio, escuchábamos los temas, no era quién canta qué parte, nada de eso. Cualquier cosa la íbamos incorporando sobre la marcha, entonces fue esa cosa tan análoga, venida tan de adentro, de vivencias personales, llevadas con poesía, por dos tipos que se conocían desde el colegio.

Tiene mucho que ver cuando la música nace del alma y no cuando se busca el éxito premeditado. Yo personalmente tengo un problema con la música, si a mí no me llega, no me sale la voz y eso es la crianza Sui Géneris, haz lo que sientas. Nosotros somos una máquina de transmitir emociones, por lo tanto la tienes que sentir, para que a otros les llegue. Por ejemplo, he dejado de cantar un tiempo algunas canciones, las mando de vacaciones, y luego llega el momento de reflotarlas como lo que vamos a presentar en el Teatro Nos, en Lima.

"A Charly García lo adoro, nos queremos muchísimo, pero está haciendo su vida, está muy casero y está perfecto.", dice Nito Mestre.

¿Cuántas generaciones congregan un concierto de Nito Mestre con temas de Sui Generis? Con un ejemplo te cuento de las generaciones. El año pasado, no me acuerdo qué show, llegan tres personas, tres mujeres, de distintas edades, y viene la abuela que sería un poquito más grande que yo, y me dice: yo te sigo desde siempre, pero la que más te sigue es ella, que es mi nieta. La joven que tendría 17 años estaba fanatizada, y eso es lo que pasa a los más jóvenes que van al show y se sorprenden y dicen ¡Guau! Lo estoy escuchando en vivo, y eso es un pedazo de historia.

Eso se llama trascendencia... ¿Cuántas veces escuchaste este verano Despacito?, yo no la escuché ninguna vez, y hace tres años estaba todo el tiempo. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de lo que no es perdurable, lo escuchaste un tiempo, sí, pero no te acompañará toda tu vida. La trascendencia es cuando viene alguien y me dice, yo cuando estoy triste pongo algunas canciones de ustedes, a mí me acompañan siempre.

Además de acompañarte, la música sana... Es una cosa que es constante, te está acompañando toda la vida, no es que, ah sí yo escuché esta canción cuando era chico y punto, quedó allí. Las canciones que te acompañan siempre tienen esa particularidad, son como esos libros fantásticos que leías, qué es bueno conservarlos, o una de esas fotos inolvidables que tenés. Son elementos que te mueven las emociones.

