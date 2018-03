La reacción de la novia de Maluma al ver que Marc Anthony besó a colombiano (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Marc Anthony y Maluma dieron un concierto en Nueva York, donde interpretaron la canción 'Felices 4' en versión salsa y en medio de la alegría, el cantante de origen puertorriqueño se animó a darle un beso al colombiano.

Como se ve en las imágenes, Marc Anthony le pone la mano en la boca a Maluma y le planta un beso. Al ver esto, varios de los fans quedaron sorprendidos, pero quien reaccionó más rápido fue la novia del reggaetonero.

Natalia Barulích subió al escenario rápidamente y besó en los labios a Maluma, dejando en claro que ella es la dueña de su corazón.

Maluma sigue cosechando éxitos en su carrera. Coca Cola lo eligió para interpretar una de las canciones del Mundial Rusia 2018, anunció el artista a Telemundo.

En declaraciones al programa "Un nuevo día", el cantantecolombiano dio la noticia y se mostró muy emocionado por ser parte del show musical de la Copa del Mundo,

“Me siento feliz; me siento muy orgulloso; me siento demasiado contento de trabajar con Coca Cola para la canción del Mundial. Es una experiencia única, así que nos vamos para Rusia. Allá nos vemos, parceros”, dijo Maluma.