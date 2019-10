Novio de Vania Bludau le dedica romántico mensaje tras sus confesiones en 'EVDLV'

Síguenos en Facebook

Frank Dello Russo, abogado estadounidense y novio de Vania Bludau, publicó un romántico mensaje en una fotografía donde sale besando a la modelo, quien el pasado sábado reveló episodios íntimos de sus exparejas en el programa 'El Valor de la Verdad'.

"Una de muchas más aventuras a tu lado Vania Bludau", dice la leyenda de la foto que se tomó la pareja en en un viaje a Iquitos.

Como se conoce la peruana vive en Estados Unidos a lado de su pareja, con quien casará muy pronto tras una romántica fiesta de compromiso con la familia de Frank en Lima.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality salió a responder a todas las personas que la están cuestionando por sus revelaciones en el sillón rojo.

“Dejen de arañarse porque son cosas pasadas. No sé por qué critican algunos tanto y otros me mandan mensajes chéveres, pero creo que todo el mundo tiene un pasado y la mayoría de cosas que me han preguntado ya se sabían, pero nunca las había aclarado”, dijo Vania Bludau en un video publicado en su storie de Instagram.