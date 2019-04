​Novio de Melissa Loza asegura haber sido "sembrado" y sospecha de su hermano (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El último sábado por la tarde Juan Diego Álvarez, actual pareja de Melissa Loza, acudió al departamento que compartía con su hermano para retirar sus pertenencias. Y fue en este proceso que aseguró haber sido "sembrado".

Recordemos que semanas atrás, el novio de Melissa Loza fue intervenido por la Policía luego de haber sido denunciado por microcomercialización de drogas. Esta vez sostuvo haber sido "sembrado" y sospecha de su hermano Juan Carlos.

Tras haber ingresado al departamento y romper la cerradura de la casa, Juan Diego Álvarez sostuvo: "Yo solamente he venido a recoger mis cosas e irme para que no me vuelvan a sembrar, tengo demasiados problemas y lo que menos quiero son problemas, menos a las personas a las que les he ocasionada de rebote problemas", expresó a las cámaras de Magaly TV, la firme, y agregó: "Yo tengo que prevenir, ya me han sembrado una vez y mira quién", sostuvo.

A la pregunta de quién desconfía de haberlo "sembrado", Juan Diego Álvarez sostuvo: "La persona que está acá es mi hermano, de quién puedo desconfiar. Lamentablemente, aparentemente puede ser que sea él quien me ha sembrado", y tras ello enfatizó sobre la intervención policial a la vivienda: "Cuando la droga ha estado acá, él (Juan Carlos) sí ha estado acá".

En su defensa, Juan Carlos Álvarez negó haber "sembrado" a su propio hermano: "Por supuesto que no, él mismo cuando venía su novia, agarraba y dejaba por todos lados para que no se encuentre en su cuarto".