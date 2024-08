El regreso de Oasis, una de las bandas más icónicas del britpop, ha sido finalmente confirmado, poniendo fin a años de especulaciones y rumores. Los hermanos Gallagher han decidido dejar atrás sus diferencias, anunciando su reunión en lo que se anticipa como un hito en la historia del rock. Este reencuentro evoca la nostalgia de los años 90, cuando Oasis no solo dominaba las listas de éxitos, sino que también capturaba el espíritu de toda una generación.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la banda, con un mensaje claro: “Esto está ocurriendo”. Posteriormente, se detallaron las fechas de 14 conciertos que tendrán lugar en el Reino Unido durante 2025.

La gira incluirá presentaciones en el Cardiff Principality Stadium (4 y 5 de julio), Manchester Heaton Park (11, 12, 19 y 20 de julio), London Wembley Stadium (25 y 26 de julio, 2 y 3 de agosto), Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium (8 y 9 de agosto), y Dublin Croke Park (16 y 17 de agosto). Las entradas estarán disponibles para el público a partir del sábado 31 de agosto de 2024.

Fundada en Manchester en 1991, Oasis se destacó rápidamente en la escena musical británica gracias a su sonido característico, que combinaba rock potente con melodías pegajosas y letras que resonaban con la juventud de la época.

Su álbum debut, Definitely Maybe (1994), fue un éxito inmediato, y su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), consolidó a la banda en el escenario global con éxitos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”.

A lo largo de su carrera, Oasis también fue protagonista de una de las rivalidades más emblemáticas del britpop, enfrentándose a Blur en la famosa “Batalla del Britpop” de 1995. Aunque Blur logró la cima de las listas, Oasis se impuso a largo plazo, con su álbum vendiendo millones de copias y convirtiéndose en un clásico de la década.

Tras su separación en 2009, los hermanos Gallagher siguieron caminos distintos, pero en 2023, Noel Gallagher dejó entrever una posible reunión, que se ha concretado en 2024.

