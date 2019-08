Olenka Zimmermann denuncia maltrato: "Por la plata la gente hace cosas horribles"

Síguenos en Facebook

Tras su salida de 'Al Sexto Día', Olenka Zimmermann denunció que fue retirada abruptamente del programa tras regresar de vacaciones en julio de este año.

En declaraciones para El Comercio, Olenka contó que en sus vacaciones en el norte recibipo una llamada del jefe de recursos humanos de Panamericana Televisión para decirle que su programa continuaría pese a que Latina había cerrado varios programas.

"Dijo que estaban despidiendo a muchos, pero que yo seguía...Hace un año, 'Al sexto día"' fue vendido a Latina junto con todo un paquete de otros programas de entretenimiento. Cuando estaba en el norte dijeron que Latina quebró y que los programas fueron vendidos a una productora independiente", contó.

Cuando Olenka regresó a Lima con la ilusión de reencontrarse con su público que la viene viendo durante nueve años, sin embargo nadie la llamó, por lo que ella se comunicó con el director periodístico de 'Al Sexto Día', quien le informó que la dueña de la productora había decido reemplazarla por Mónica Cabrejos, algo con lo que no estaba de acuerdo.

"No fui al canal, nunca más regresé, el programa salió el sábado y a mí la señora -dueña de la productora- nunca me llamó, se zurró en mi contrato, no le importó que tengo una hija que mantener, que ayudo a mi madre con su manutención, que tengo que pagar la renta y tarjetas de crédito. No me quieren reconocer ni agosto, estoy angustiada, fastidiada", relató Zimmermann.

Además explicó que no tiene nada contra Mónica Cabrejos y echa toda la responsabilidad a la productora que decidió despedirla.

"La única responsable es la productora que ha tomado el mando de 'Al Sexto Día'. Si yo pudiese decir su nombre, lo haría, porque me ha dejado desamparada. No sabe si te vas a operar, si tienes una hija a la que vas a operar, no sabe nada. Por la plata la gente hace cosas horribles", señaló.