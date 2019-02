​Olenka Zimmermann protagoniza escándalo en San Bartolo y es denunciada (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Olenka Zimmermann, conductora de 'Al Sexto Día', ha protagonizado tremendo escándalo en San Bartolo al discutir con una menor de edad. Tras ello, ha sido denunciada por la madre de esta que la acusó de maltrato psicológico.

El hecho ocurrió en el balneario de San Bartolo donde Olenka Zimmermann tuvo una acalorada discusión con una menor de edad donde se le escucha decir frases como: "Por supuesto, le dicho pe*** porque está que me insulta", "Porque eres chibola no me tienes que dar pena" y "Porque te arranco la cabeza... y porque eres menor no te he tocado". El video fue difundido por el programa Magaly TV, la firme.

Según el mencionado programa, Karina Lurita es la mamá de la menor que acudió hasta la comisaría del lugar para denunciar a la conductora de 'Al Sexto Día' por maltrato psicológico.

OLENKA ZIMMERMANN SE DEFIENDE

Ante la grave acusación, la conductora de TV hizo su descargo en 24 Horas y sostuvo que se defendió de los ataques pues llamó a serenazgo por el escándalo en la vivienda: "Me ha llamado 'perr...za' y a mi hija también y he aprovechado que estaba serenazgo y la policía para decirle que agradezca que es menor de edad, sino le reventaba la cabeza", se le escucha decir, explicando además que la dueña de la vivienda le pidió tener paciencia con los inquilinos pues una de las madres padece de una penosa enfermedad.