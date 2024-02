Con cuatro décadas sobre los escenarios y una carrera impecable, Olga Tañón sabe lo que es vigencia. La artista, que cantará el próximo 17 de febrero en el Estadio Nacional en All Music Fest 2, tiene claro lo que es esencial para mantenerse firme en la industria del entretenimiento. “Yo creo que es cuestión de no quedarse, de no estar esperando a ver qué pasa, uno tiene que estar con la marea, porque los tiempos cambian, aunque tú seas fiel a tu género”, dice la también llamada “Mujer de Fuego”.

En los primeros años de tu carrera, con hombres que manejaban la industria, ¿sentiste en algún momento el machismo en tu contra? Fíjate que nunca tuve ese tipo de problema, siempre hubo respeto a nivel personal porque yo me ocupo de que ese respeto esté allí. Todo el mundo sabe que yo soy un poquito fuerte en ese sentido

Eres la mujer de fuego, pues... Yo creo que cuando ven que uno hace las cosas con disciplina y que vienes trabajando fuerte, existe un respeto ¿No? Hay que saber que si haces algo incorrecto, todo se vuelve luego en contra tuya. Por eso, gracias a Dios, ya casi cumplo 40 años de carrera y todo ha sido bien bonito.

¿En algún momento de tu carrera estuviste a punto de tirar la toalla? Yo creo que alguna vez y ha sido por los viajes, soy una súper miedosa a los aviones, y otra, cuando cierta prensa amarillista comenzó a mentir sobre mí. Publicaban que había sufrido un accidente, o que me vieron usando droga, cuando nunca en mi vida ni siquiera he fumado; yo sufría por mis papas, porque tu sabes lo que eres como ser humano, pero la pena es por los familiares. En ese momento es cuando sufres mucho porque los que sufren por ti, allí yo dije, me voy.

¿Qué te hizo cambiar de opinión?

Me pregunté por qué le iba a dar gusto a la gente y dejar de hacer lo que me gusta. En otra ocasión iba a renunciar a esto por mi familia y fueron mis hijos y mi esposo, especialmente mis hijos, los que me dijeron que estaban orgullosos de mí y de lo que hago, entonces seguí.

Cantante estará el 17 de febrero en el Estadio Nacional en el All Music Fest 2

Tus hijos orgullosos de tu carrera con muchísimos éxitos y hablando de hits, ¿qué debe tener una canción para que la grabes? Debe tener un gancho y que esa canción te agarre. También he tenido desaciertos, he grabado canciones que no se han promovido, que no han sido de mi gusto, y otras que he dejado ir, y que han sido grabadas por otros y que han sido un éxito espectacular.

¿Por ejemplo?

”Danza Kuduro”, me llegó a mí antes que a Don Omar, y fue un éxito rotundo, y yo sufría. Aquel lo agarró y lo grabó.

¿Pero ‘Basta Ya’, tu tema emblema, ese no dudaste ni un minuto para grabarlo?

Esa balada ha sido una de las más grandes cosas que me han pasado en mi vida. Que me hayan dado la oportunidad de grabarla de la mano de uno de los mejores compositores de México, como es Marco Antonio Solís fue un verdadero regalo. ‘Basta ya’ es un himno, es uno de los temas que yo no puedo dejar de cantar y no me gusta compartirlo con nadie.

¿En base a tu experiencia cuál es el factor para el éxito de un cantante?

Debe ser algo que tenga que ver que lo que haces, le guste a la gente. Mira, una vez yo escuché a Pitbull, que dijo algo real, dijo una cosa que a lo mejor a muchos les puede parecer mal, pero Pitbull, dijo: ‘mira yo no canto, no tengo voz, pero soy un buen negociante’. Yo dije, ¡Oh! ¡Oh! Ahí la pegó porque es cierto.

Muchos piensan que así como Pitbull, por allí va Bad Bunny...

Bad Bunny, imagínate, tiene un ángel, que es impresionante con su do, do, do, do, do. ¡Mira adónde ha llegado! Aparte, que te digo una cosa, es buenísima gente, yo lo adoro, porque es gente chulísima, tiene ese algo que a la gente le gusta y está bien. Yo creo que nosotros, los que tenemos una voz un poco mejor, no nos podemos a poner a pelear por eso.