Olga Zumarán, actriz, presentadora de televisión, psicóloga y ex Miss Perú, está decidida a elevar el nivel de los certámenes locales de belleza. Como flamante directora de Beauty Queens, junto a Lizi De las Casas (directora ejecutiva), manejará a partir de ahora las franquicias Miss World, Miss Earth, Señora Perú y Mister Perú en tiempos de cambios y mujeres modernas y empoderadas. “Queremos volver, como antes, a elegir a las reinas en las provincias, eso es lo que ya estamos pensando, aunque eso demanda gasto y tiempo, vamos a hacerlo con Lizi. Para algunas personas, de repente, los concursos son todos lo mismo y afirman que se han quedado en el tiempo, pero vamos a trabajar en eso, para volver a tener credibilidad, para que las chicas participen y confíen en la organización”, dice Zumarán.

Los concursos de belleza están evolucionando, en Miss Universo aceptan ahora mujeres con hijos, por ejemplo.

Miss Universo es diferente, la organización ha contemplado cambios importantes, antes cuando yo participé, qué íbamos a imaginar que años después podrían participar candidatas que tuvieran hijos y hasta chicas trans.

¿Qué opinas de la participación de mujeres transexuales en los concursos de belleza?

Me encanta que cada una tenga su espacio para lucirse, tienen todo el derecho, hay gente que tiene mucho prejuicio al respecto, como también lo tienen con la edad de las mujeres. Si el reglamento de un concurso lo permite, adelante, nosotras en Beauty Queens tenemos la franquicia de Miss Mundo, y su organizadora no lo ha contemplado en sus bases.

¿Miss Mundo todavía tiene aún reglas muy estrictas?

Es la decisión de la organizadora, Julia Morley. Ella está en Miss Mundo desde que yo concursé en 1985. En el concurso siempre buscan el prototipo de Maju Mantilla, una chica dulce y mirada angelical, buena, trabajadora, con mucho compromiso social y muchas ganas de trabajar. En Miss Mundo, están descartadas las soberbias, las creídas, en Miss Universo, son más top models, son aguerridas, más sexys.

¿En tiempos modernos en los que las jóvenes tienen todo el derecho a divertirse, se les puede controlar a las candidatas?

Lo ideal es que ellas mantengan una conducta adecuada, yo no critico, por ejemplo que la chica salga, baile, para eso estamos nosotras, Lizi y yo, para encaminarlas, decirles desde un principio, cuidado con las fiestas, no pueden colgar en redes tomando, nada de excesos. No.

Se han destituido reinas por escándalos mediáticos.

Sí, Yo no critico ni a Tito Paz, ni a Jéssica Newton, que son los más importantes organizadores de certámenes de belleza, porque una cosa es hablar, y otra cosa es trabajar. Tener a cargo un concurso de belleza de categoría internacional es toda una responsabilidad.

Olga Zumarán afirma que los certámenes de belleza están cambiando acorde con los nuevos tiempos.

¿No criticaste a Jessica Newton por elegir a Miss Perú Universo en “Esto es Guerra?

A nadie, yo sé lo que es el trabajo, es una opción maravillosa, muy buena, estás en un programa de alta audiencia en televisión y yo estaba de presidente del jurado y me pareció lindo. Todos estaban de gala y se cuidó cada detalle.

Además, Luciana Fuster, hoy Miss Grand Internacional, fue coronada en uno de los concursos que se transmitieron en el reality.

Exacto. Y me preguntan: ¿Usted está de acuerdo de qué sea elegida Miss Perú una chica reality? No estoy en contra, les dije a los periodistas. Las chicas pueden venir de realitys, pero habrá un jurado estricto que la vamos a evaluar. No porque sea famosa, le vamos a dar la corona.

Definitivamente te quisieron enfrentar con Jessica Newton.

Con Jessica he conversado, somos amigas, yo fui jurado cuando ella salió Miss Perú, imagínate cómo no la voy a conocer, pero la prensa nos hace pelear un millón de veces. A mí me preguntaron cuando hicimos el lanzamiento de Beauty Queens: ¿Y ustedes van a vender las coronas? No, acá no se venden las coronas, dije, y fue lo que publicaron como si me refiriera al concurso de Jessica. ¿Cómo yo voy a patinar teniendo tantos años en esto? Creo que lo importante es trabajar todos para elevar el nivel de nuestros concursos y que nuestras candidatas brillen fuera.