El próximo 26 de marzo, fecha en la que se celebra el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, Olga Zumarán como flamante embajadora de la Liga contra el Cáncer trabajará más de la cuenta para difundir entre las mujeres la cultura de la prevención. Su elección no fue improvisada, la actriz y psicóloga vivió de cerca la enfermedad y tras una serie de tratamientos hoy puede decir que venció la batalla.

“Por eso apoyo la campaña ‘Un Útero sin vergüenza’ para que mujeres peruanas puedan realizarse un chequeo preventivo en los centros de descarte que tiene la liga hasta el 31 de marzo”, dice la ex Miss Perú 1978.

¿Tras esa terrible experiencia cómo te sientes ahora?

Ya lo he asimilado, estoy más tranquila, con mucha más seguridad, pero al principio me costó terriblemente, especialmente cuando me dieron la noticia y me dijeron que me tenían que extraer todo el útero. Me sentí rarísima, no sabía cuáles iban a ser las consecuencias, pero ante todo estaba mi salud, no estaba dispuesta a morirme.

¿Qué importante para ti fue la prevención, tus chequeos anuales?

Soy de las que tiene su agenda y apunta las fechas de los análisis, revisiones y todas las pruebas a las que me someto, pero en el 2020, el año que se inició la pandemia, se suspendieron todos los chequeos. Todo era Covid y solamente había consultas vía zoom, pero por ese plataforma no puedes hacerte un papanicolau o una mamografía. Entonces me tuve que pasar todo el 2020 sin hacerme nada y recién en el 2021 en agosto es cuando me hago el chequeo. Fue así que el ginecólogo, al ver el resultado de mi papanicolau me recomienda que vaya a un oncólogo para una biopsia.

¿Qué sentiste en ese momento?

Pensé qué me estaban condenando a muerte, a pesar que lo que recién me estaba mandando el médico era una orden de atención. Faltaban varias pruebas y buscar a los especialistas para saber con certeza lo que tenía.

Luchabas contra el tiempo, no podías demorarte...

Me puse en manos de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer en donde me hicieron la biopsia. La doctora que me atendía me dijo: ‘vas a tener que activar tu seguro social porque diste positivo a cáncer de útero en primer grado y te tenemos que operar. Me sometí a más pruebas y análisis y me hicieron la intervención un viernes 5 de noviembre en el Hospital Rebagliati, me programaron rápido y todo resultó un éxito.

Hay mucho miedo y bastantes mitos respecto al cáncer de útero...

Y hay que desechar temores para acudir a los chequeos que significa muchas veces la vida o la muerte. Nunca imaginé que mucha gente asocie este tipo de cáncer a la promiscuidad, a mí me lo dijeron en mi cara pelada. Hay mujeres que no quieren pasar esa vergüenza y van al médico cuando ya no hay nada que hacer.

¿Ha cambiado tu visión de la vida luego del cáncer?

Siempre he pensado que la salud es lo primero, pero luego la vida te va ganando, y le pones más interés al dinero, al trabajo y a otras prioridades. Pero hoy estoy convencida que sin salud no somos nada, puedes tener veinte años o sesenta y si no la tenemos, olvídate, no vamos a ningún lado. Hay que recalcar muchas veces la experiencia de la prevención, uno tiene que ir al médico siempre, no solamente cuando te duele algo. Esa será la única forma de poder salvar vidas.

Olga Zumarán

Psicóloga y actriz. Mientras se encontraba estudiando Psicología en la UNIFE, es coronada Miss Perú y su vida cambia al abrirse en su vida las posiblidades para desarrollarse en el ambiente artístico.