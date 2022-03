Olinda Castañeda fue una modelo bastante polémica de la farándula local durante muchos años. Era usual verla enfrentándose a Tilsa Lozano, y a quien se enfrentara a ella. Sin embargo, su vida ha dado un giro radical ahora que está alejada de los reflectores y se encuentra predicando la palara de Dios.

En una reciente entrevista con “Magaly TV: La Firme”, la modelo contó que asiste al templo ‘Iglesia de Dios de la profecía’ en el distrito de San Juan de Miraflores, donde rinde culto a Cristo junto a su esposo Christian Marcial.

“Vengo al templo y cada vez que converso con las hermanas, me siento llena y completa, algo que nunca he sentido con ninguna amiga”, expresó ante las cámaras del programa de Magaly Medina.

Asimismo, Castañeda aclaró que seguirá en el mundo del modelaje, pero al mundo de las discotecas no regresará porque “ahí encuentra la tentación para pecar”.

A continuación, recordamos algunas polémicas en las que se vio envuelta la modelo a lo largo de los años.

¿Cómo empezó la enemistad entre Olinda Castañeda y Tilsa Lozano?

Las modelos fueron por mucho tiempo las más grandes enemigas de la farándula peruana. La modelo contó en su primera visita al “El Valor de la Verdad” que la enemistad con Tilsa se dio luego que la exconejita negara que se conocían, cuando ya antes habían trabajado juntas.

“La pelea se dio por un error que cometió ella, en el momento que le preguntaron sobre qué opinaba sobre que yo era la nueva conejita de play boy. Y con su respuesta me ninguneo, fue burlona, como es ella, pues yo me sentí afectada”, explicó Olinda frente a Beto Ortiz.

Asimismo, el desaparecido programa “Hola a Todos” reveló una serie de fotos que demostraron su amistad. De esta manera se evidenció que ambas sí se conocían y que incluso habían realizado algunos viajes juntos.

“Con esto nos queda claro que no siempre fueron enemigas sino amigas íntimas, porque de no ser así no habrían viajado juntas. Ahora, supongamos que este fue un viaje por trabajo porque ambas fueron contratadas como anfitrionas, nadie las obliga a divertirse juntas. Si la chica con la que me contratan no me cae guardo distancia”, dijo la voz en off del informe.

Olinda y Tilsa enfrentadas por un hombre: Jackson Mora

En 2019, Olinda Castañeda volvió al sillón rojo de “El Valor de la Verdad” para brindar detalles de su expareja Jackson Mora, quien la habría dejado para comenzar un nuevo romance con Tilsa Lozano.

“Se ha generado una especie de triángulo, yo me quedé sorprendida el día que salió el ampay, él me dijo que iba a estar con su hijo, yo fui a celebrar el cumpleaños de mi sobrino. Se me escapó y pudo haber sido mucho más inteligente y, a mi edad, yo habría podido entender que él ya no quería estar conmigo”, expresó Olinda.

“Me comentó que ellos se habían encontrado cuando nosotros habíamos terminado, se fueron a tomar un café. Y luego le cuenta que volvió conmigo, y ella en vez de hacerse a un lado, lo que me comenta es que ella se encargó de hablar mal de mí. Eso me pareció un recurso súper bajo”, añadió.

Olinda Castañeda y la vez que hizo llorar a Jessica Newton

En 2015, en pleno programa en vivo de “Amor, amor, amor”, Olinda Castañeda hizo que Jessica Newton rompiera en llanto cuando le dijo si alguna vez fue amante de alguien.

Con lágrimas en los ojos y totalmente desconcertada, Jessica Newton fue sostenida por Laura Spoya durante el corte comercial. “Desubicada, que no te afecte lo que una tal por cual pueda hablar Jessi. Mira la clase de chica que te sale hablando. Sin clase por favor, tú tiene clase. Tú has nacido con clase y esa señorita no va a tener clase ni acá ni a la vuelta de la esquina”, comentó Spoya.

Pero no todo quedó ahí, pues Olinda también cuestionó la edad de Jessica Newton. “¿En verdad tiene 49? Por tantas cirugías que tienes y ya no tienes expresión alguna”, le dijo la modelo. “Tengo 49 y viniendo de alguien que no tiene ninguna cirugía como tú, lo aprecio. Ese cuerpo tan natural”, respondió la mamá de Cassandra Sánchez de La Madrid.

Olinda Castañeda y Mario Hart

En 2016, se difundió un ampay de Mario Hart y Olinda Castañeda besándose en Trujillo. En ese entonces, el piloto peruano tenía una relación con la cantante Leslie Shaw.

Entre lágrimas, el piloto de autos reconoció haberle sido infiel a su pareja. “Me toca reconocer y asumir mi error, de repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo y a su familia”, dijo el piloto.

Según Castañeda, el chico reality le afirmó que no tenía pareja. “Él me dijo que estaba solo. Nos encontramos y él ha estado saliendo solo como dos semanas seguidas. (...) Luego vino un trago y otro trago, te lleva a una cosa y otra cosa, y terminamos besándonos”, dijo en una entrevista.

Angie Jibaja y Olinda Castañeda se enfrentaron en el programa de Magaly Medina

Angie Jibaja y Olinda Castañeda protagonizaron una acalorada pelea en el set de Magaly Medina, donde hablaron de Tilsa Lozano. Sin embargo, las cosas se salieron de control al punto que la periodista amenazó con expulsarlas del programa.

Jibaja minimizó la trayectoria de la modelo de Playboy al decir que la conoce, pero solo como “relleno” en los desfiles de moda y lencería. Además, confundió su nombre y apellido con “Olenka” y “Castañuela”.

En respuesta, Olinda Castañeda dijo que entendía la confusión de su colega porque “quizá el bailar en las Suites de Barranco te ha mareado un poco”, pero Jibaja rápidamente aclaró que confesó en El valor de la verdad que asistió a ese establecimiento, pero que nunca ejerció algún trabajo en ese lugar.

