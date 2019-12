Olinda Castañeda lloró tras recordar mensajes de su expareja Jackson Mora (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras pasar por el sillón rojo de 'El valor de la verdad' el último sábado, Olinda Castañeda se presentó en el programa 'Válgame' para contar más detalles del fin de su relación con Jackson Mora, quien ahora es visto con Tilsa Lozano.

La modelo no pudo evitar mostrarse afectada ante cámaras, luego de recordar los mensajes que le enviaba su expareja hablándole de matrimonio e, incluso, formar una familia y tener un hijo.

"Por eso yo he sido dura en la relación con él, no me entregué por completo desde el comienzo porque sé lo que duele, sé cómo duele, entonces es complicado y es difícil", dijo Olinda Castañeda entre lágrimas.

Asimismo, Olinda Castañeda aseguró que lo que más le duele es cómo Jackson Mora decidió empezar a salir con otra persona, sin dar por terminada su relación.

"Yo ya estoy pasando esto tranquila. Solo que ver nuevamente estos mensajes es revivir y es difícil (...) Es la manera en cómo terminó, así de simple, si él hubiera sido lo suficientemente maduro y honesto, me hubiese dicho sabes qué, realmente siento que esto no funciona, dejémoslo ahí y terminemos", sostuvo Olinda con los ojos llorosos.