Oscar 2019: la emocionante presentación de Queen en el inicio de la ceremonia

La legendaria banda británica Queen se encargó de abrir la edición 91 de los Oscar 2019, los premios de la Academia del Cine de Estados Unidos.

Junto a Brian May y Roger Taylor, integrantes originales del grupo musical, estuvo Adam Lambert en reemplazo del recordado Freedie Mercury.

Queen hizo vibrar y llenó de emoción tanto a todos los presentes en el Dolby Theatre como a los millones de espectadores que disfrutan de la transmisión de la gala.

El público no dudo en ponerse de pie y ovacionar a la banda que interpretó los temas 'We will rock you' y ' We are the champions'.

Al final de la presentación de Queen, apareció en las pantallas la imagen de Freddie Mercury, lo que conmovió a más de uno.