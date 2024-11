Paco Ayala, bajista de “Molotov”, al recordarle que el próximo año la banda mexicana cumple tres décadas en la industria, nos confiesa que semejante acontecimiento aún lo están procesando, “La verdad es que han sucedido tantas cosas y tan rápido, que no nos hemos dado cuenta del paso del tiempo. Yo creo que nunca pensamos llegar a los 30, de entrada, vivos aún, y sobre todo juntos. Estamos a nada de cumplir las tres décadas y uno se emociona, porque quieras o no reflexionas sobre las experiencias buenas y malas que han pasado con la banda”, dice el músico, que junto a “Molotov” estará en el “Vivo X El Rock”, el próximo 29 de marzo en Lurín Live.

Molotov tiene motivos para festejar, siempre se mantuvo fiel a sus principios.

Muchas veces tuvimos que decir no a diversas propuestas que nos podrían haber llevado a la cima del planeta, pero la banda tiene una esencia, una filosofía; un formato que no podía dejarse corromper por cosas que de repente son un negocio, pero terminan acabando con tu carrera.

La disquera que los contrató para grabar su primer álbum no trató de condicionarlos para sonar más comerciales. Evidentemente, no, porque ahí está el disco y parte de lo obvio era que se respetara lo que hacemos, cómo lo decimos y lo cantamos, eso quedó explícito y si no se respetaba no había contrato. Cuando hubo un interés de parte de Universal fue porque la banda tenía esa esencia, difícilmente hubieran contratado una banda para cambiarla, porque lo que jalaba era lo que se escucha grabado en ese álbum debut.

En el tema “Quiten el trap”, cuestionan esa idea del éxito fácil, de buscar hacerse viral para lograr la popularidad. ¿Cómo sienten estos tiempos? Si hay que afrontarlo y asumirlo desde la vida misma, ni se diga de la música. Me hace mucho ruido que muchas bandas nuevas que quieran sobresalir, están más clavadas en un live, que tratar de vender 50 boletos para que te vean en algún bar, ¿me entiendes? Es más importante que el video chistoso de cualquier cosa tenga mucho más en vivo y aprobación social, que la calidad artística que estás presentando. Lamento por la música, que se va hacia otro lado, cero musical.

Inclusive mucha gente considera que en tiempo de redes tan importante que la calidad de la música, es cómo hacer viral este contenido.

Desgraciadamente, una cosa que hay que entender que de repente es difícil, de México para abajo, no somos Estados Unidos de Norteamérica, donde sí se venden discos, donde el chavillo que empieza en Youtube, tiene mil millones de vistas y lo firma una compañía. Esas cosas son inexistentes para nosotros los de habla hispana, nuestra realidad de ahora está mucho más palpable, estamos de este lado del mundo y las cosas son distintas.

El año pasado los escuchamos como teloneros de Guns N´Roses en el Estadio de San Marcos y Molotov suena espectacular, ¿cómo lo hacen ? La verdad es que no tenemos ni siquiera un lugar de ensayo. Cuando nos juntamos para lanzar ideas, hacer demos, montar canciones nuevas, o versiones de canciones viejas ya grabadas, nos juntamos en ese momento en algún lugar a ensayar. Trabajamos muy extrañamente como grupo, pero de manera separada todo el tiempo.

Mientras siga esa magia, hay que seguir...

Totalmente, y justo, el hambre de salir a disfrutar y ganarte literal la vida, con lo que más te gusta, no tiene precio, no se compara con nada, y en ese sentido. Desde que empezó la banda, el espíritu fue vamos a tocar y tocar y tocar... y aquí seguimos.

En 2025 se cumplen los 30 de la banda, ¿qué están preparando?

Vamos a empezar en Ciudad de México en el Billboard Latino el próximo 16 de marzo, allí tiramos el banderazo a la gira del 30 aniversario, que luego nos llevará a Lima el 29 de marzo. Durante todo el próximo año preparamos muchas sorpresas, tanto en lo musical como en las presentaciones en vivo, definitivamente debemos trabajar duro para que valga la pena la celebración.