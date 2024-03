Guillermo Zucchi, padre de Julián Zucchi, se comunicó con América Hoy y defendió públicamente a su hijo, pues cree que Yiddá Eslava aún sigue enamorada de su hijo.

“Para mí es un impulso, no tan racional, sino más emocional que lo puede haber generado algún enojo y vio algo que no le había prestado atención y ahora dice que fue infidelidad, pero donde está, quién es la persona, dónde está la prueba, es un enojo o una fantasía” , señaló Guillermo Zucchi para ‘América Hoy’.

Julián Zucchi revela que Yiddá Eslava lo seguía por GPS cuando viajaba a Argentina

En la última edición del programa de Magaly Medina, Julián Zucchi reveló que Yiddá Eslava lo seguía por GPS cuando no estaba en su casa y que precisamente eso pasó cuando visitó por Argentina. Además, el también actor negó haberle sido infiel a la mamá de sus hijos y que solo fue a visitar a una amiga.

“No tuve una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella (Yiddá Eslava) tenía mi GPS y seguía, sabía en qué lugar yo estaba”, contó Julián.

Yiddá Eslava furiosa con Julián Zucchi tras revelar infidelidad: “lo que hizo que yo suelte todo es que él salga a oficializarla”

En la última edición de Amor y Fuego, Yiddá Eslava respondió a las peguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, negando tener sentimientos por Julián Zucchi tras revelaciones sobre infidelidad. Ella afirma que se molestó por ser llamada “despechada” en televisión nacional por Magaly Medina.

“Cuando me entero de que me fue infiel, todo el amor que tenía se fue (...) lo que me enoja es que se salga al aire a decir que yo estoy despechada, que humillen y minimicen la relación que yo tengo con un hombre que me encontró en una situación complicada, el mes mi apoyo (...) yo no hablé en su momento”, sostuvo Yiddá

Yiddá Eslava también contó que sí le molesta que Julián Zucchi no haya aclarado las cosas y que en más de una ocasión dio a entender que él quiso salvar su matrimonio.

“Saben que lo que hizo que yo suelte todo es que él salga a oficializarla, que es una persona con quien va a entablar una relación y que es algo distinto a lo que él dijo hace tres semanas”,contó la también actriz.

