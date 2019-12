Pamela Franco: así reaccionó luego de que Gisela Valcárcel la llamara "gusana"

Síguenos en Facebook

Pamela Franco estuvo junto a su agrupación "Alma Bella" en 'El dúo perfecto' el último sábado y su presencia no pasó desapercibida para Gisela Valcárcel, sobre todo luego de la polémica que generó el inicio de su romance con Christian Domínguez.

“¿Saben qué es lo peor? Me han dicho que la ‘gusana’ está acá. Bueno, no la gusana. Perdón. No, no, no (...) Que la chica está aquí”, dijo la popular 'Señito' para referirse a la cantante de cumbia.

Sin embargo, Pamela Franco restó importancia a los comentarios e indirectas que hicieron Gisela Valcárcel y la productora Michelle Alexander sobre ella.

“Es que se tienen mucha confianza, creo que se tienen un cariño. La verdad es que lo tomo de la mejor manera, a mí no me molesta nada. Por eso es que soy criticada por muchas personas que yo soy muy fresca y todo eso", manifestó Pamela a El Popular.

"La verdad no tengo por qué hacer drama, ni sentirme mal, ni nada. Sé quien soy, sé lo que estoy haciendo, sé como estoy llevando las cosas y punto. Soy una mujer grande”, agregó la integrante de "Alma Bella".