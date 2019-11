Pamela Franco no descarta tener una relación con Christian Domínguez

Síguenos en Facebook

Luego de protagonizar uno de los ampays más comentados del año, Pamela Franco se animó a hablar sobre la relación actual que mantiene con Christian Domínguez.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la modelo no descartó que pueda surgir algo más que una amistad con Domínguez, pues sostuvo que ambos están solteros.

“Nos llevamos bien. Ahora, si tengo algo con él... yo soy soltera y no sé lo que va a pasar mañana, pero estoy tranquila y él también”, dijo.

Pamela aseguró que ambos mantienen una bonita amistad y que, a pesar de lo ocurrido “no lo iba a dejar de tratar ni de ver”.

La también presentadora de televisión no dudó en defender al cantante de quienes lo señalan de ser un hombre infiel.

“Le han hecho fama de mujeriego, pero ¿quién no es mujeriego? Todos lo son. La verdad que no me voy a guiar por lo que diga la gente y no lo digo por Christian. No me baso por lo que digan, pues me guiaré por la forma en cómo se comporten conmigo”, enfatizó.