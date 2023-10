Pamela Franco se refirió a los antecedentes de infidelidad que persiguen a Christian Domínguez. Y es que para la cantante, existen peores casos que el cumbiambero, solo que como él es un personaje mediático, está mucho más en el ojo público.

“ Pero quién no tiene antecedentes, acá somos bien hipócritas, todo el mundo tiene su pasado, todo el mundo se ha equivocado, solo que mi compadre es muy mediático” , comenzó diciendo en el programa digital ‘Café con la Chavez’.

En ese sentido, Pamela considera que ella no es nadie para juzgar el pasado de ninguna persona, sea o no sea su pareja. “Yo he visto peores cosas en la vida, a él le dicen Pinocho, pero yo he visto a los verdaderos mentirosos (...) Si yo me he equivocado, ¿por qué voy a juzgar a otra persona? Él me sabe todos mis cuchos”, agregó.

Por otra parte, Pamela admitió que cuando conoció a Christian por primera vez, nunca se imaginó que terminarían estando juntos.

“Yo no ando juzgando el pasado de Christian. Cuando yo lo conocí, nunca pensé estar con él, pero cuando comencé a hablar con él, cuando le agarré confianza, fuimos un libro abierto”, expresó.

