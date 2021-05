Pamela Franco volvió a la TV para demostrar todo su talento a solo meses de haber dado a luz a su primera hija. En la última edición del Artista del Año, la pareja de Christian Domínguez recordó a su madre, quien falleció el año pasado falleció.

“Fue el peor año de mi vida, pero también vi la luz. Perdí a mi mami, pero también quedé embarazada, después de cuatro o cinco meses”, expresó Pamela Franco.

Luego continuó con: “Mi mamá me enseño a amar a Dios con todas mis fuerzas y nunca cuestionarlo. Ella me dijo que los tiempos de Dios son perfectos”.

Mientras recordaba a su madre, Pamela Franco se quebró, pues contó que ella quería experimentar su embarazo al lado de ella, pero no se logró.

“Yo le decía, mamá no quedo (embarazada) y le decía: tú tienes que pasar eso conmigo y me decía: sí hija, pero cuando ya estaba enferma me decía: ‘Lo que Dios quiera’”, expresó.

CORREO - Pamela Franco se quiebra al recordar a su mamá: “Ella me dijo que los tiempos de Dios son perfectos”