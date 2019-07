03 de Julio del 2019 ‘Pancho’ Rodríguez: “Me atrevo a decir que Chile le ganará modestamente a Perú por 4 a 0” (VIDEO) El chico reality sorprendió al asegurar en vivo que Chile le ganará por goleada a Perú

Textos: Redacción multimedia Fotos: América TV



El chileno 'Pancho' Rodríguez y Mario Irivarren estuvieron en el programa 'En boca de todos' y dieron sus scores para el decisivo partido de Perú frente a Chile.

El modelo peruano dijo que la selección peruana ganaría a 'La Roja' solo por un gol de diferencia por consideración a su compañero de 'Esto es Guerra' que se encontraba a su lado.

Sin embargo, cuando le tocó el turno a 'Pancho' Rodríguez, el chileno no tuvo reparos en asegurar que la selección chilena le ganaría a Perú por goleada.

"Me hubiese encantado que se enfrenten en la final Chile y Perú, y no en la semifinal. Sin embargo, me gustaría que gane el que vaya a ganar la Copa América", comentó 'Pancho' en un primer momento.

Pero luego agregó: “Me atrevo a decir que el día de hoy, en la semifinal de la Copa América, en el ‘Clásico del Pacífico’, Chile gana modestamente por 4 a 0”.