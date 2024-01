Paolo Guerrero aclara que no se casó con Ana Paula Consorte en Brasil: No es verdad.

Paolo Guerrero se pronunció luego de los rumores de matrimonio con Ana Paula Consorte y lo rechazó rotundamente en el programa ‘Amor y Fuego’.

MIRA ESTO: Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se habrían casado en privado

Como se recuerda, Javier Lobatón dijo que el futbolista se había casado en Brasil en un ceremonia íntima, pero el excapitán de la Selección Peruana salió al frente a negarlo.

El deportista se comunicó con Rodrigo González para que haga oficial la noticia en su programa.

“ Me dice que él no entiende porque el señor Lobatón viene dando mensajes si ni él, ni nadie cercano a su familia lo ha nombrado vocero. Esto no es cierto, agradece mucho que desmienta este comentario y que no crean absolutamente nada. Por lo pronto no se ha casado ”, señaló ‘Peluchín’ como parte del mensaje de Paolo Guerrero.

“ Por ningún lado es mi familia, nunca estuvo en una reunión familiar con ese señor, ¿dónde estuvo? (...) A los familiares que se siente mal porque creyeron y pensaron que los había dejado fuera de un momento tan importante, no es verdad que se haya casado ”, añadió.

En una entrevista con el diario Trome, Javier Lobatón dio detalles de la supuesta ceremonia matrimonial de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte.

“No estuve en la boda porque fue íntima y se hizo en Brasil. (...) El matrimonio fue a finales de diciembre del año pasado, fue una boda íntima. La tía Peta sí estuvo”, expresó el cantante.