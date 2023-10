Paolo Hurtado se acaba de convertir en padre por tercera vez, fruto de su matrimonio con Rosa Fuentes. Y es que ahora, el futbolista dejó entrever que Jossmery Toledo “le habría hecho brujería” y que por eso le fue infiel a su esposa.

Todo se dio durante la última edición de “Amor y Fuego”, cuando emitieron un video donde se le observa al ‘Caballito’ refiriéndose al amorío que vivió con la expolicía. “A mi me han ampayado, estaba loco, me habían hecho brujería ”, comenzó diciendo.

“Yo le presenté a unos chamanes, pero no sé quiénes son”, respondió el amigo de Paolo, quien también aparece en el video.

“Después que pasó el problema la segunda vez, yo fui para que me limpien. Por eso te digo, yo no era ese Paolo, yo no era así, ya luego he reaccionado ”, agregó el deportista.

