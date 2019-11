Pareja de Ysrael Rojas niega haber sido agredida por el integrante de '​Gran Orquesta Internacional' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras hacerse pública una denuncia de agresión contra el integrante de la 'Gran Orquesta Internacional', Ysrael Rojas, su pareja Ashly Burga se comunicó con el programa de Magaly Medina para negar que haya sufrido algún golpe de parte del cantante de cumbia.

"Él conmigo jamás ha tenido comportamiento de agresión física o psicológica. Nosotros estábamos saliendo de una reunión y como cualquier pareja hemos tenido una discusión, los dos estábamos tomados, entonces yo me ofusqué y yo me alteré", dijo la joven pareja de Ysrael Rojas.

Pese a la insistencia de la conductora del programa, Ashly Burga continuó negando que haya sido agredida por Ysrael Rojas y más bien reclamó que lo hayan tratado como un delincuente.

"Fue afuera de una comisaría, donde un comisario salió a vernos. A mí obviamente trataron de calmarme, pero a él al toque lo enmarrocaron como un delincuente, lo cual no lo es", sostuvo la pareja de Ysrael Rojas.

"Yo no defendería jamás una agresión física. Yo he pasado los exámenes correspondientes y en lo absoluto no tengo nada, me hubiera salido alguna marca de un golpe", agregó Ashly Burga.