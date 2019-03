Esto responde la hija de Michael Jackson al documental que detalla pormenores de abusos de su padre

Síguenos en Facebook

Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, no cree que sea necesario que salga a defender públicamente a su padre de las acusaciones de abuso sexual contra menores que se le hacen en un reciente documental.

"No es mi papel", dijo Paris Jackson, de 20 años, quien en un mensaje de Twitter agregó que "no hay nada que pueda decir que ya no se haya dicho en su defensa".

La hija del ya difunto "Rey del Pop", sin embargo, también dijo apoyar los esfuerzos de su familia por limpiar el nombre de su padre.

Paris decidió tocar el tema públicamente el jueves después de haber sido perseguida por paparazzis en Nueva Orleáns porque querían conocer su opinión sobre el documental "Leaving Neverland", estrenado hace una semana, en el que dos hombres acusan a Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños.

El sitio web de noticias de celebridades TMZ, comentó que Paris fue hospitalizada después de un supuesto intento de quitarse la vida en su casa de Los Ángeles.

Una versión alternativa sostiene que la modelo sufrió un accidente casero en la mañana del sábado que necesitó de tratamiento médico. Fue hospitalizada y a las pocas horas dada de alta.

"Son unos malditos mentirosos", tuiteó Paris Jackson aludiendo a TMZ.

Paris Jackson elogió el trabajo que estaba haciendo su primo segundo Taj Jackson, quien está liderando una campaña en contra del documental y recaudando fondos para financiar una película rival.

"Taj está haciendo un trabajo perfecto", escribió Paris. "Lo apoyo pero ese no es mi papel", agregó.

"Solo voy a tratar de que la gente se calme, esté tranquila y piense en lo que verdaderamente importa. Así soy yo", dijo la segunda de los tres hijos de Jackson.

Wade Robson y James Safechuck, son quienes entablaron amistad con Jackson cuando eran niños y dicen haber sido víctimas de sus abusos durante años, y al parecer, sus testimonios parecen haber convencido a muchos.