“Tu mejor escuela está aquí, aprovecha de los actores con experiencia que te rodean, obsérvalos, aprende de ellos. La comedia no se estudia, con la comedia se nace”, le dijo la experimentada artista a una Patricia de casi 18 años que buscaba un lugar en la actuación. Hoy, con una carrera que la ha llevado a grabar telenovelas en Miami y Lima, la actriz se alista a estrenar el espectáculo “Locas de Humor” este 7 de octubre en el C.C Bianca, lo que la tiene muy entusiasmada.

Decides regresar a tu tierra después de estar viviendo y trabajando en Miami, ¿en qué circunstancias se produjo este retorno?

Siempre digo que soy una persona con suerte que estará agradecida por las oportunidades que se le presentan. Yo realmente regresé solo de paseo, me sentía saturada de Miami y cuando estaba aquí me llama el Michelle Alexander para hacer un papel en “Chapa tu Combi” y así me quedé grabando cinco meses. Luego regresó a Miami y cuando nuevamente vuelvo al Perú me agarra la pandemia, pero después me sale “Junta de vecinos” y me quedo.

Te llegaron las oportunidades que esperabas para reafirmar tu vigencia.

Me siento contenta porque estoy desarrollando otras facetas en la actuación que la gente aquí no me asociaba. Me siento bendecida trabajando con productores en dos series importantes y ahora con Silvia Bardales y Lucy Bacigalupo estamos haciendo comedia, estoy súper contenta.

Aprendiste actuación en la cancha, algunos critican que se les dé oportunidades en la TV a gente sin experiencia.

Si yo criticaría eso estaría hablando en contra de lo que fue mi historia, yo aprendí en el momento que estaba trabajando porque así se me presentó la oportunidad. Lo importante luego, es la preparación a la que te debes someter, eso es lo básico.

¿Sentiste en algún momento que por trabajar en un programa cómico te veían por encima del hombro?

Muchas veces he sentido que se han referido a los que hacemos humor en televisión de una manera despectiva, hay gente que minimiza la comedia y a mi parecer, el hacerlo te da versatilidad para hacer mas cosas.

Muchos afirman que la amistad entre la gente en la televisión no existe, ¿eso es cierto?

Debo reconocer que los que piensan así, se equivocan, desde las épocas de ‘Risas y Salsa’, por ejemplo, hemos formado un grupo y nunca nos hemos desvinculado. Una verdadera amistad es que cuando algo bueno pasa, todos celebramos, y cuando algo malo pasa, todos nos abrazamos para sobrellevar los momentos difíciles. La amistad sí existe y soy testigo de ello.

¿Cómo asumes el paso del tiempo en la vida artística?

Yo creo que cada etapa en tu vida es bella y la actuación te da la oportunidad de desarrollarla. Por ejemplo, antes, era la chica sexy, después la hermana, ahora la mamá y me imagino que luego seré la abuela. Uno tiene que ir envejeciendo con dignidad y asumiendo que es algo inevitable, pero lo que siempre estará intacto será tu talento, al margen de los años.

Tras un carrera de lucha, pero exitosa, ¿nunca has dudado de tu elección?

Siempre he dicho que la vida me bendijo con esta profesión, porque puedes meterte en la piel de cualquier personaje, un día, encarnas a una doctora, otro a una asesina y otra a una villana. Esa es la magia de la actuación.

Patricia Alquinta

Inicia su trabajo en televisión en el programa “Risas y Salsa” para luego desarrollar una carrera que la llevó hasta Miami donde participó en programas de televisión y telenovelas que se emitieron en América Latina.