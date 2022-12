La actriz que protagoniza la novela ‘Maricucha’, Patricia Barreto, aseguró que no le cierra las puertas al amor. Todo lo contrario. Lo que más quiere es enamorarse, sin embargo, espera encontrar una pareja que se aventure a estar con una mujer como ella.

“Estoy enamorada de mi trabajo, enamorada de mí, me estoy amando más que nunca y divirtiéndome mucho. No le estoy prestando atención al tema amor, eso no se busca, llega solo, pero si llega, que encuentre a una Patricia lista. Yo no le cierro las puertas al amor, lo que más quiero es enamorarme, pero tiene que ser de una persona que se aventure a estar con una mujer como yo”, sostuvo Patricia Barreto.

También tiene claro que no perdonaría una infidelidad, por eso señaló que para evitar un acto desleal es mejor tener una buena comunicación.

“Si se dio en una situación donde no hay salvación, y ya hay falta de respeto y todo, obviamente no perdonaría una infidelidad, porque creo que es algo que no se debe tolerar, en todo caso, como dicen, podría haber perdón, pero no olvido. Prefiero mil veces no llegar a eso en una relación y eso es posible con una buena comunicación, creo que hay muchos recursos dentro de la relación para no llegar a esa situación”, señaló la actriz.

‘En esta cocina... Mando yo’

Patricia Barreto y su compañera Milena Vásquez participaron en ‘En esta cocina... Mando yo’ conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Juntas se enfrentaron a Andrés Vílchez y Paul Martin. Esta nueva edición se presentará este domingo a las 7 de la noche por América Televisión.

“Sí, me encanta este programa, me divierto un montón. Además, Milene y yo hicimos una gran dupla en la cocina. Y es que me gusta cocinar, pero para mí, porque siento que la responsabilidad es solo mía y yo puedo aceptar lo que me prepare (risas)... Siendo sincera, la cocina no es mi fuerte, prefiero que me conquisten por el estómago. Ahora, si me esmero y preparo bien mi receta, sí la hago”, contó.





