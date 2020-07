La actriz Patricia Barreto manifestó toda su incomodidad en redes sociales luego que se viralizara los comentarios que dejaron “alumnos” hacia una profesora de baile durante una transmisión en vivo de un conocido instituto de inglés.

Mediante su cuenta de Facebook, la conductora de “Aprendo en casa” compartió la denuncia de una usuaria llamada Maria José García, quien hizo capturas de los fuertes comentarios sexistas que tuvieron los jóvenes que se conectaron a una transmisión en vivo del instituto ICPNA.

La denuncia de la usuaria señala que la maestra que hizo la clase en vivo de baile para los niños es su amiga, quien fue ofendida y vulnerada con frases en doble sentido.

La actriz peruana calificó el hecho de “deplorable e inadmisible”. “La educación académica es importante sí, pero es BÁSICO Y FUNDAMENTAL una formación y educación en valores de parte de la familia, tutores o adultos a cargo”, señaló.

“Si tú eres adulto, no te camufles detrás del teclado pensando que vives en la impunidad. Si tú no quieres vivir una situación parecida, entonces NO seas parte del problema”, prosiguió una de las protagonistas de “Los Vílchez”.

Del mismo modo, la artista exigió a las autoridades y las entidades privadas no tolerar este tipo de conductas mediante sus redes sociales. Barreto, además, mencionó las redes sociales de las cuentas del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables y la Policía Nacional del Perú.

Instituto se pronuncia

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) decidió salir al frente sobre la transmisión de la clase online de baile, la cual fue dirigida por Atenas Zaldívar.

“Queremos manifestar que no estamos de acuerdo con cualquier tipo de manifestación machista”, se lee en el comunicado.

Además, se solidarizó con lo vivido por la bailarina y afirman que tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a suceder lo mismo durante sus actividades en redes sociales.

