Luego que Mario Irivarren contara que Patricio Parodi y Sheyla Rojas se fueron de un restaurante sin pagar la cuenta, el popular ‘Pato’ explicó que todo fue un mal entendido ante las cámaras de América Espectáculos.

“Fue todo un mal entendido. Yo había ido antes, y tenía una cuenta estábamos comiendo, tomando unos ‘drinks’ y después cuando llega todo el grupo de patas, nos juntamos empezamos a pedir todo y la hora que dijimos vamos para la discoteca. Todos nos fuimos y se pagó solo una cuenta y no la otra”, señaló Patricio Parodi.

“Obviamente fue un mal entendido que el mozo no juntó las cuentas. Igual la juntaba, la pagaba alguien y luego nosotros lo devolvíamos. Cuando nos vamos a comer, no decimos cada uno paga sino que decimos tú invitas y mañana yo o yo pago y después me devuelves”, añadió el ‘guerrero’.

Patricio Parodi señaló que el mozo logró contactarse con alguien del equipo de producción de ‘Esto es guerra’ y Mario Irivarren fue y pagó la cuenta pero finalmente él repuso el dinero.

Patricio Parodi explica por qué se fue sin pagar de restaurante