Patricio Parodi revela que recibe amenazas de extorsionadores

Patricio Parodi se muestra indignado ante la prensa, ya que a raíz de que un programa de TV mostrara y cotizara su lujosa residencia, el chico reality asegura que los extorsionadores no han parado de hostigarlo a él y a su familia.

En conversaciones con El Popular, Parodi comunicó que, ya ha puesto una denuncia ante la policía, además de tomar medidas de seguridad para evitar ser blanco de los delincuentes.

“Estoy un poco indignado con ese programa (Válgame Dios), porque tocaron el tema de la casa, está bien, están en todo su derecho, pero sacaron a una persona a soltar cifras y yo recibí llamadas amenazando a mi familia”, comentó el popular chico reality.

Luego continuó con: “Cuando uno es periodista, yo no he estudiado eso, creo que se debe tener cuidado, porque no saben hasta dónde pueden llegar a dañar a familias, en este punto con extorsionadores, que es mi caso”.

VÁLGAME DIOS

Recordemos que la nota, titulada “La nueva casa del ‘Pato Parodi’”, fue mostrada el 9 de julio en el espacio que conduce Gigi Mitre y Rodrigo González.

“Patricio Parodi sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al mostrar las primeras imágenes de su nueva casa”, se puede leer en la leyenda del video compartido en YouTube.

La producción del programa de TV consulto a Carlos Toledo, especialista en bienes raíces, en la que comentó que la casa de Patricio Parodi estaría constando aproximadamente 5 millones de dólares.

“Casa de dos mil quinientos metros, más o menos que hay ahí en los lotes (Casuarinas) en promedio costarían unos 5 millones”, comentó el especialista.