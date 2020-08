El participante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi no perdió la oportunidad de jugarle una broma a su amigo y compañero de reality, Rafael Cardozo durante la transmisión de un programa en vivo.

Todo ocurrió cuando los integrantes de EEG debían participar en el reto llamado ‘Cuánto calza’, cuando le tocó el turno del popular ‘Pato’ apareció la fotografía del guerrero brasileño y de inmediato dijo: “Rafael Cardozo es pie grande, él debe calzar unos 34. Quizás en talla americana es 8, que vendría a ser 36”, ante las risas de sus compañeros.

Sin embargo, la conductora del reality Jazmín Pinedo le dijo que subiera el número porque no era la talla de Cardozo. Sin embargo, Patricio no dejaba de bromear: “Entonces es 36 y medio, más me están bromeando. Si no 37 y si es, me retiro”.

Ante la insistencia de Jazmín para que siga subiendo la talla, Patricio por fin adivinó: “Calza 39”. A lo que Rafael Cardozo pidió la palabra para defendió: “Yo le he dicho a la producción que calzo 42 y medio”.

La intervención del brasileño, solo provocó más bromas. Jazmín dijo entre risas: “Eso solo te lo cree Cachaza”. Mientras que Gian Pierdo acotó: “Calzas 42 y medio pero con toda la caja de tus zapatos”.