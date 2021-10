“Esto es Guerra” emitió este viernes 22 de octubre un nuevo capítulo de “La Academia: Desafío y Fama”, en el que vimos una nueva escena romántica entre Patricio Parodi y Luciana Fuster.

En este episodio, Patricio por error besó a Milett Figueroa frente a los ojos de Luciana, y para emendar su error el chico reality decide sorprender a su novia −en la ficción− con una serenata.

“Facundo te juro que te voy a matar, pobre de ti que me hagas pasar el ridículo y Luciana no me perdone. Órale pues, muchachos vamos. Ahí viene mi ‘chula’, vamos”, se le escucha decir a Patricio previo a cantar el popular tema “Si nos dejan”.

Al ver a Patricio convertido en un charro, Luciana expresó: “No se da cuenta de lo ridículo que se ve, por Dios. Ja ja ja. Esperemos que todo esto valga la pena, vamos Luciana, tú puedes”.

Tras ello, Luciana y Patricio se encuentran frente a frente y él le dedica unas tiernas palabras. “Lu, tú sabes que no es fácil para mí hacer este tipo de cosas, pero reconozco que me equivoqué, que te fallé. Tú sabes que te amo y no voy a dejar que nadie ni nada se interponga entre nosotros”, menciona Patricio.

“Pato es lo más lindo que alguien ha hecho por mí, en serio. Fuiste un tonto, y lo sabes, pero fuiste mi tonto”, respondió Fuster.

Sin embargo, todo parece indicar que Luciana estaría tramando algo en contra Patricio, pues minutos después se reúne con Ignacio Baladán y le confiesa que su reconciliación con el modelo es fingida.

