​Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores con radical cambio de look (VIDEO)

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al aparecer con un radical cambio de look en la reciente edición de 'Esto es Guerra'.

El chico reality contó que se animó a realizarse el corte de cabello como parte de una campaña publicitaria que busca apoyar a la selección peruana.

Como se puede ver en las imágenes, el popular 'Pato' ahora luce los lados de su cabeza rapados y la letra "P" en uno de los lados.

El cambio de look no pasó desapercibido por sus compañeros del programa ni por su novia Flavia Laos, quien no dudó en bromear al 'guerrero'. "He venido a comer con el gordito, pero amor escúchame, ¿qué te has hecho en la cabeza? Por qué te has hecho una P", le preguntó la joven actriz en una de sus historias de Instagram.