Patricio Quiñones expresó su orgullo tras bailar junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y se lució con la bandera peruana en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

‘Pato’ Quiñones, quien una vez más enorgulleció al país, aseguró que este domingo 8 de febrero fue el mejor día de su carrera profesional, tras ser elegido junto a otros bailarines para participar en el show de medio tiempo del evento deportivo con el ‘Conejo Malo’.

Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú, el mejor día de mi carrera“, escribió en una publicación de Instagram junto a imágenes tomadas en el backstage.

Patricio Quiñones con la bandera peruana tras bailar con Bad Bunny en el Super Bowl 2026.
Los mensajes de apoyo y felicitaciones llegaron rápidamente. Daniela Darcourt fue de las primeras en reaccionar y mostrar su entusiasmo: “Lo que te admiro, hermano. Orgullo nacional! Perú siempre en la casa”, comentó la salsera.

Durante la interpretación de ‘NuevaYol’, el bailarín peruano apareció en escena junto a Bad Bunny. Con un look deportivo, destacó en el espectáculo y se mantuvo en varias secuencias cerca del artista puertorriqueño.

