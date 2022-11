Giovanni Ciccia acaparó la atención en las redes sociales luego que protagonizara la escena en “Al fondo hay sitio” donde aparece bailando “Disco Bar”, tema del cantante Patricio Suárez Vértiz.

Es así que las cámaras de “Estás en todas” buscaron al intérprete nacional para preguntarle su opinión sobre el performance de Ciccia.

“Eso ayudó mucho para que sepa cómo funciona lo mío, creo que, de ahí, como buen artista que es, ha rescatado la canción y mi personalidad, me parece genial, ha estudiado, no ha sido así nomás. Ha sido muy inteligente porque ha estado absorbiendo la energía de la canción y también mi personalidad”, comentó el cantante.

Además, Patricio resaltó que el tema “Disco Bar” es muy alegre y que ayuda a mejorar el ánimo de las personas, tal y como lo plasmó Giovanni Ciccia en la serie AFHS.

“Lo que sale en AFHS no está lejos de la verdad, les cambia el día a las personas, saca lo mejor de ellas, saca lo que las personas se avergüenzan de sacar, es un desinhibidor, pero en buena onda”, acotó el hermano de Pedro Suárez Vértiz.

Por otro lado, Giovanni Ciccia no ha sido indiferente a la ola de buenos comentarios que generó tras protagonizar esa escena en “Al fondo hay sitio”. “A la gente le ha gustado mucho, he recibido muchos comentarios, muchas risas, la gente se ha divertido mucho. Yo he bailado mucho ese día, hemos estado dos horas bailando. Esto se grabó en dos días, el director me dijo que haga como Madonna. Los pasos son de mi propia inspiración a partir de la canción de Patricio, que es un clásico. Yo he bailado esa canción hace 25 años, así y mejor”, dijo el actor que da vida a Diego Montalván en AFHS.

Finalmente, Giovanni reconoció que “Disco Bar” es un tema que se mete en el cuerpo y debajo de la piel. “Es peligrosa esa canción, es obra de Patricio, él hace esas cosas, se mete dentro de las personas, las invade”, refirió.

