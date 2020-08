Tras enterarse de la denuncia laboral que hizo en su contra un extrabajador identificado como Ronal Arquinigo, Patty Wong se quebró ante las cámaras de Magaly Medina y responsabilizó de todo a su hermana.

“Yo tengo varios locales que no son míos, donde yo he cedido mi nombre a mi familia, y en ese local yo soy accionista, pero la gerente general es mi hermana y ella nunca me dejó tener acceso al personal”, explicó la empresaria y exmodelo.

Patty Wong es denunciada por trabajador y la acusa de despedirlo en plena pandemia. (Video: ATV)

Asimismo, Patty Wong explicó que ella no tiene ninguna responsabilidad con el personal de la empresa que dirige su hermana y hasta utilizó las cámaras para ofrecerles trabajo si es que así lo desean.

“Ni siquiera me han dejado conversar con ellos, ni nada. Y si ellos necesitan trabajo, aquí hay trabajo, acá hay un montón de trabajo”, agregó entre lágrimas Patty Wong.

Cabe mencionar que el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió el caso del maestro chaufero Ronal Arquiñigo Espinoza, quien denunció a Patty Wong de haberlo despedido en plena pandemia y de no haber cumplido con sus beneficios laborales correspondientes.

